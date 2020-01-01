На Софийской площади Новый год встретили около 150 тыс. человек – организаторы

В 2020 году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий, рассказали организаторы.

По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно, рассказали в КГГА Фото: Folk Ukraine / Facebook

Около 150 тыс. киевлян и гостей города встречали Новый год на Софийской площади. Об этом 1 января проинформировали организаторы мероприятий Folk Ukraine в Facebook.

“Софийская площадь в эту ночь стала без преувеличения сердцем всей Украины. По предварительным подсчетам, Новый год у главной елки страны встречали почти 150 тыс. человек", – рассказали в пресс-службе.

На Софийской площади выступали Руслана, группы "ТНМК" и "Мандри", танц-театр "Життя", Назар Савко, а также государственный симфонический оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra".

На сайте Киевской городской государственной администрации добавили, что празднование возле главной елки страны проходить и 1 января.

В КГГА добавили, что в новогоднюю ночь на Контрактовую площадь пришло более 40 тыс. человек. Там можно посетить стрит-арт каток, резиденцию Святого Николая, покататься на колесе обозрения и горках.

По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно, подчеркнули в КГГА.

В целом в 2020 году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий, рассказали в пресс-службе.

Патрульная полиция Украины сообщала, что в новогоднюю ночь по всей стране патрульные проработали 2716 вызовов, из них 335 – о нарушении тишины. Ночь прошла без особых нарушений публичной безопасности.