Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

На Софийской площади Новый год встретили около 150 тыс. человек – организаторы

В 2020 году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий, рассказали организаторы.

По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно, рассказали в КГГА
По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно, рассказали в КГГА
Фото: Folk Ukraine / Facebook

Около 150 тыс. киевлян и гостей города встречали Новый год на Софийской площади. Об этом 1 января проинформировали организаторы мероприятий Folk Ukraine в Facebook.

“Софийская площадь в эту ночь стала без преувеличения сердцем всей Украины. По предварительным подсчетам, Новый год у главной елки страны встречали почти 150 тыс. человек", – рассказали в пресс-службе.

https://www.facebook.com/FolkUkraine/videos/666120810591509/

На Софийской площади выступали Руслана, группы "ТНМК" и "Мандри", танц-театр "Життя", Назар Савко, а также государственный симфонический оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra".

https://www.facebook.com/FolkUkraine/posts/2687247608025897

На сайте Киевской городской государственной администрации добавили, что празднование возле главной елки страны проходить и 1 января.

В КГГА добавили, что в новогоднюю ночь на Контрактовую площадь пришло более 40 тыс. человек. Там можно посетить стрит-арт каток, резиденцию Святого Николая, покататься на колесе обозрения и горках.

По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно, подчеркнули в КГГА.

В целом в 2020 году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий, рассказали в пресс-службе.

Патрульная полиция Украины сообщала, что в новогоднюю ночь по всей стране патрульные проработали 2716 вызовов, из них 335 – о нарушении тишины. Ночь прошла без особых нарушений публичной безопасности.

Теги: Киев, Украина, Новый год, КГГА, полиция, праздники, спасатели, патрульная полиция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS