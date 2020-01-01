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В новогоднюю ночь особых нарушений общественного порядка патрульные не зафиксировали – МВД Украины

В новогоднюю ночь в Украине дежурило 2040 патрульных полицейских, сообщили в Министерстве внутренних дел.

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В новогоднюю ночь дежурило более 2 тыс. патрульных
В новогоднюю ночь дежурило более 2 тыс. патрульных
Фото: Патрульна поліція України / Facebook

В новогоднюю ночь патрульные полицейские Украины обработали 2716 вызовов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

В частности, 335 вызовов касались нарушения тишины.

Всего на ночную смену заступило 2040 полицейских.

"Они обеспечивали общественную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях наших городов, патрулировали автодороги Украины. Ночная смена прошла без особых нарушений общественной безопасности нашими гражданами", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/2694683433951664

Теги: Украина, Новый год, полиция, патрульная полиция
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