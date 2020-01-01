В новогоднюю ночь особых нарушений общественного порядка патрульные не зафиксировали – МВД Украины

В новогоднюю ночь патрульные полицейские Украины обработали 2716 вызовов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.
В частности, 335 вызовов касались нарушения тишины.
Всего на ночную смену заступило 2040 полицейских.
"Они обеспечивали общественную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях наших городов, патрулировали автодороги Украины. Ночная смена прошла без особых нарушений общественной безопасности нашими гражданами", – говорится в сообщении.