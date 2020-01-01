Кабмин записал новогоднее поздравление без Авакова и Пристайко. Видео
Украинское правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком записало новогоднее поздравление. Видео опубликовал глава Кабмина. На видеозаписи поздравления присутствуют все министры, кроме главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова и министра иностранных дел Вадима Пристайко. В поздравлении Гончарук заявил, что украинцы сделали правильный выбор и это впервые в истории Украины, когда президент, Кабмин и парламент работают единой командой. Премьер пожелал украинцам сил, чтобы превратить Украину в самую успешную страну в мире.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.