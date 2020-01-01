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События

В Европе отпраздновали Новый год. Фоторепортаж

Сегодня 16.28
Жители стран Европы встретили Новый, 2020-й, год. Фотографии новогоднего празднования опубликовало агентство ЕРА. Первыми Новый год встретили в Азии и Австралии.
Теги: Новый год, праздники, Европа
 

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Кабмин записал новогоднее поздравление без Авакова и Пристайко. Видео
Сегодня 13.27  
Украинское правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком записало новогоднее поздравление. Видео опубликовал глава Кабмина. На видеозаписи поздравления присутствуют все министры, кроме главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова и министра иностранных дел Вадима Пристайко. В поздравлении Гончарук заявил, что украинцы сделали правильный выбор и это впервые в истории Украины, когда президент, Кабмин и парламент работают единой командой. Премьер пожелал украинцам сил, чтобы превратить Украину в самую успешную страну в мире.
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В Гонконге на Новый год устроили многотысячную акцию протеста
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Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении заявил, что украинцам нужно научиться жить вместе в уважении ради будущего страны.
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Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Видео
Вчера 23.50  
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым, 2020-м, годом. Видео поздравления опубликовал Офис президента в YouTube. Поздравление длилось более 13 минут. "Дорогие украинцы! Обычно в новогоднем поздравлении президенты рассказывают нам о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и других очень непонятных терминах. Одним словом, убеждают, что на самом деле мы стали жить лучше, просто пока вы этого не заметили. И поэтому очень часто во время обращения президента мы выключаем звук, ждем, пока он завершит свою сказку, чтобы наконец перейти к шампанскому, бутербродам со шпротами и оливье. Сегодня будет иначе. Давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос: кто я?" – сказал президент. В поздравлении также приняли участие артисты Олег Винник, Михаил Хома (Dzidzio), Нина Матвиенко, Алина Паш, Сергей Бабкин, телеведущая Мария Ефросинина и другие. "5 канал" и канал "Прямий" показали поздравление главы государства после полуночи. До этого они транслировали поздравление пятого президента Петра Порошенко.
Порошенко: Хочу, чтобы в Новом году для каждого из нас сине-желтый флаг единства был более важным, чем партийные цвета
ПОЛИТИКА
Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и призвал к единству
Сегодня 00.31
Пятый президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в новогоднем поздравлении заявил о необходимости сохранять единую позицию перед внешними вызовами.
В Азии и Австралии встретили 2020 год. Фоторепортаж
Вчера 22.59  
Страны Океании и большая часть государств Азии уже встретили 2020 год. Фотографии из государств, где уже наступил Новый год, публикует агентство EPA.
 
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