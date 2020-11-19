Без фудкортов и концерта. Организаторы рассказали, как в Киеве будут праздновать Новый год

Основатель проекта FolkUkraine Игорь Добруцкий, который организовывает новогодние праздники в столице Украины, сообщил, что на массовые мероприятия повлияют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Киевлянам предложат праздновать Новый год без больших концертов и массовых гуляний. Об этом "Украинской правде" 18 ноября рассказал Игорь Добруцкий, основатель проекта FolkUkraine, который несколько лет организовывает новогодние праздники в столице.

По его словам, есть несколько вариантов празднования, но все они зависят от ограничений, которые будут действовать в Украине из-за пандемии коронавируса.

"Мы отказались однозначно от фудкорта, где надо что-то готовить. Оставим что-то легкое, что можно за стеклом сделать и из окна подать – кофе, чай, какао, глинтвейн – это останется и будет в маленьких домиках. Возможно, еще будут сувениры немножко. Все остальное – концерты, празднование дня Святого Николая – на это все будет ограничение", – сказал Добруцкий.

FolkUkraine готовит открытие елки 19 декабря. Как будет проходить празднование, организаторы пока не уточнили.

Елка на Софийской площади будет искусственной, ее высота – 31 м. Тематика празднования Нового года – 2021 – "Сказочный лес", поэтому вместо звезды на елке будет шляпа. Украсят елку более 1,5 тыс. игрушек и более 10 км гирлянд. Стоимость новогоднего дерева – 5–7 млн грн, его оплатят спонсоры, из городского бюджета не будут выделять деньги, сказано в сообщении.

По информации FolkUkraine, в Киеве на новогодние праздники откроют два катка – на Подоле и возле Арки дружбы народов, на Подоле также будет работать ледяная горка.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 ноября в Украине COVID-19 заболели 583 510 человек, выздоровели 266 479, летальных случаев 10 369.