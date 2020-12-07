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Украинского экс-футболиста Василенко суд в Москве приговорил к 12 годам колонии строгого режима

Материалы дела, в котором фигурирует украинский экс-футболист Василий Василенко, засекретили. Его на закрытом заседании признали виновным в шпионаже.

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Приговор Василенко вынесла коллегия из трех судей
Приговор Василенко вынесла коллегия из трех судей
Фото: mos-gorsud.ru

Коллегия из трех судей Московского городского суда на заседании 7 декабря приговорила бывшего украинского футболиста Василия Василенко к 12 годам лишения свободы. 

Украинца признали виновным в шпионаже, сообщила пресс-служба суда. 

"Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – сказано в релизе. 

Заседание проходило в закрытом режиме, материалам дела присвоили гриф "Секретно". 

Василенко с 1992-го по 2001 год играл в защите в таких украинских футбольных командах, как "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск).

Слушания по существу дела в Московском горсуде начались 20 октября, украинец находился в СИЗО. 

ФСБ задержала его в Москве в октябре 2019 года якобы за контрабанду. Весной 2020-го Василенко обвинили в шпионаже в пользу Минобороны Украины. Российские СМИ утверждали, ссылаясь на свои источники, что Василенко пытался вывезти из РФ военное оборудование. 

Теги: Россия, Украина, Москва, шпионаж, ФСБ, приговор, Минобороны, футболист, суд, Василий Василенко, колония
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