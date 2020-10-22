Российские СМИ заявили, что украинский экс-футболист Василенко пытался вывезти из РФ военное оборудование

Украинец Василий Василенко, которого в РФ обвинили в шпионаже, пытался вывезти из России "определенное крупногабаритное военное оружие", разработанное в 60-х годах прошлого века. Об этом российское агентство "РИА Новости" написало 22 октября, ссылаясь на информированный источник.
Собеседник агентства утверждает, что бывший профессиональный футболист Василенко приехал в РФ от юридической компании, которая "имеет теплые отношения" с Министерством обороны Украины.
Оборудование, которое Василенко якобы намеревался вывезти, до сих пор в РФ закупают разные страны, огневой мощи оно не имеет, пишет агентство, не уточняя, о каком именно оборудовании идет речь.
Василенко не признает себя виновным, отметил источник "РИА Новости".
Василенко с 1992-го по 2001 год играл в защите в таких украинских футбольных командах, как "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск).
ФСБ задержала его в Москве в октябре 2019 года якобы за контрабанду. Весной 2020-го Василенко обвинили в шпионаже в пользу Минобороны Украины. Как пишет ТАСС, 20 октября в Московском горсуде начались слушания по существу дела, следующее заседание пройдет 29 октября. Сейчас он находится в одном из московских СИЗО.