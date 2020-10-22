Российские СМИ заявили, что украинский экс-футболист Василенко пытался вывезти из РФ военное оборудование

"РИА Новости" пишут, что бывший профессиональный футболист Василий Василенко приехал в РФ от юридической компании, которая "имеет теплые отношения" с Министерством обороны Украины, и намеревался вывезти из РФ военное оборудование, разработанное в 60-х годах.

ФСБ задержала Василенко в Москве в октябре 2019 года за якобы контрабанду Фото: depositphotos.com

Украинец Василий Василенко, которого в РФ обвинили в шпионаже, пытался вывезти из России "определенное крупногабаритное военное оружие", разработанное в 60-х годах прошлого века. Об этом российское агентство "РИА Новости" написало 22 октября, ссылаясь на информированный источник.

Собеседник агентства утверждает, что бывший профессиональный футболист Василенко приехал в РФ от юридической компании, которая "имеет теплые отношения" с Министерством обороны Украины.

Оборудование, которое Василенко якобы намеревался вывезти, до сих пор в РФ закупают разные страны, огневой мощи оно не имеет, пишет агентство, не уточняя, о каком именно оборудовании идет речь.

Василенко не признает себя виновным, отметил источник "РИА Новости".