СБУ передала в суд дело против завербованного ФСБ одессита. Его задержали при попытке подорвать Ровенский водоканал

По данным следствия, ФСБ завербовала жителя Одесской области весной 2020 года. Осенью контрразведчики СБУ задержали его со взрывчаткой.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области, подозреваемого в попытке подрыва Ровенского областного водоканала. По данным следствия, он выполнял задание ФСБ России, сообщили в Службе безопасности Украины.

Сообщается, что контрразведчики СБУ задержали подозреваемого в сентябре 2020 года, когда он устанавливал взрывчатку на объекте Ровнооблводоканала.

Фото: ssu.gov.ua

Следствие установило, что задержанный выполнял задание ФСБ. Диверсия на объекте критической инфраструктуры привела бы к длительному перерыву водоснабжения половины промышленных и бытовых потребителей в Ровно и области.

По данным следствия, ФСБ завербовала агента в мае того же года. По заданию российской спецслужбы он собирал и передавал кураторам информацию об объекте Вооруженных сил Украины в Одесской области.

Обвиняемому инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса) и покушение на диверсию (ч. 2 ст. 15 и ст. 113 УК). Если вину обвиняемого докажут в суде, ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.