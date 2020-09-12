В Ровно задержали мужчину, который по заданию ФСБ РФ готовил взрыв на объекте критической инфраструктуры

По данным Офиса генпрокурора Украины, житель Одесской области в мае 2020 года добровольно согласился сотрудничать с российскими спецслужбами. Его подозревают в госизмене и подготовке диверсии.

В Ровно 12 сентября был задержан житель Одесской области, который готовил взрыв на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По информации прокуратуры Ровенской области, подозреваемый по заданию Федеральной службы безопасности РФ собирался уничтожить один из объектов Горбаковско-Горыньградского водозабора – это оставило бы без воды около 50% бытовых и промышленных потребителей Ровно и других районов области.

"По данным следствия, мужчина в мае 2020 года по собственной инициативе вышел на представителей ФСБ России и по их заданию собирал и передавал спецслужбам страны-агрессора подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Также он предлагал свои услуги в совершении убийств военнослужащих – участников ООС", – говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан сотрудниками департамента контрразведки СБУ и облуправления спецслужбы. Ему намерены объявить о подозрении в государственной измене и оконченном покушении на диверсию. Прокуратура будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу без возможности внесения залога.