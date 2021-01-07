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ПРОИСШЕСТВИЯ

Украинские пограничники с помощью тепловизора поймали на границе нелегала из России

Россиянин пытался перейти границу незаконно из-за непогашенных кредитов.

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Нарушитель хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине и прятался от пограничников в заснеженном рву
Нарушитель хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине и прятался от пограничников в заснеженном рву
Фото: dpsu.gov.ua

В Харьковской области 6 января тепловизор помог поймать нарушителя, незаконно пересекавшего границу со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что с помощью оптико-электронных приборов правоохранители обнаружили неизвестного, незаконно пересекшего границу вблизи населенного пункта Токаревка, что в Дергачевском районе.

"На задержание отправился пограничный наряд, от которого нарушитель пытался спрятаться в заснеженном рву. Он не учел, что тепловой силуэт человека на холодном снегу очень хорошо "видит" тепловизионная камера", – говорится в сообщении.

Пограничники задержали нарушителя границы. Им оказался гражданин РФ. Задержанный рассказал, что хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине.

К нарушению границы его подтолкнули непогашенные кредиты, по которым его ограничили в праве выезда из РФ.

За незаконное пересечение государственной границы Украины на россиянина составлен административный протокол. Его дальнейшую судьбу решит суд.

В 2020 году пограничники Харьковского погранотряда задержали почти 200 человек, которые незаконно пересекли или пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.

Теги: граница, Госпогранслужба, пограничники, задержание
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