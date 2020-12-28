В Борисполе россиянин пытался подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину – Госпогранслужба

Россиянину, который пытался подкупить украинских пограничников, запретили въезд в Украину на три года, сообщает Госпогранслужба Украины.

Россиянин не смог подтвердить пограничникам цель своего визита в Украину Фото: dpsu.gov.ua

Накануне в аэропорту Борисполь гражданин РФ пытался подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину. Об этом 28 декабря сообщает Госпогранслужба Украины.

Как отмечают в ведомстве, 40-летний россиянин прилетел в столичный аэропорт рейсом из Турции. Во время пограничного контроля ему отказали в пересечении границы, так как иностранец не смог подтвердить цель своего визита в Украину.

"Сегодня утром, не дождавшись обратного рейса, мужчина решил подкупить пограничников. Чтобы пограничники все же пересмотрели решение и беспрепятственно его пропустили в Украину, путешественник предложил $300. Однако его замысел не удался. Неправомерные действия иностранца пограничники пресекли и проинформировали сотрудников Нацполиции", – говорится в сообщении.

Правоохранители составили протокол об уголовном правонарушении. Помимо этого, россиянину запретили въезд в страну на три года.

На данный момент он покинул территорию Украины обратным рейсом.

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