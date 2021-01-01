В новогодние сутки границу Украины пересекли почти 32 тыс. человек – Госпогранслужба

По данным Госпогранслужбы Украины, в новогодние сутки в страну въехало почти вдвое больше людей, чем выехало.

На Новый год украинскую границу пересекло почти 32 тыс. человек. Об этом 1 января проинформировала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

"В течение новогодних суток на въезд и выезд из Украины пограничники оформили 31,6 тыс. граждан. В частности, в наше государство проследовало 20,4 тыс. человек, а из Украины – 11,2 тыс. человек. Кроме того, в течение суток оформлено около 9,4 тыс. транспортных средств", – говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что "в ходе мероприятий пограничного контроля за сутки отказано в пропуске 32 лицам, из них более 10 потенциальных нелегальных мигрантов".

"Выявлено два недействительных документа, пять человек были задержаны за незаконное пересечение границы", – отметили в пограничном ведомстве.

В новогоднюю ночь украинские правоохранители перешли на усиленный вариант работы.