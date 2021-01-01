Бульвар Шоубиз
 
01 января, 2021
 
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"Должен был принести всем счастье". Фагот показал, кем был в детстве на Новый год

Участник украинской группы ТНМК Фагот обнародовал в сети фото из семейного архива.

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Фагот о своем новогоднем костюме: У меня было ответственное задание
Фагот о своем новогоднем костюме: У меня было ответственное задание
Фото: Олег Фагот Михайлюта / Facebook

Cолист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) 1 января разместил в Instagram архивное черно-белое фото, на котором запечатлен восьмилетним в костюме Нового, на тот момент 1982, года вместе со своей мамой Аллой Михайлютой.

"Помню и тот день, и то, как в ночь перед праздником мама из дождика скрутила те четыре цифры мне на груди – у меня было ответственное задание: я был именно тем Новым годом, должен был принести всем счастье", – написал он. 

Осознавая все события, которые произошли потом, артист считает, что справился со своей задачей. 

Михайлюта родился в 1974 году в Харькове. Окончил Харьковскую государственную консерваторию по классу фагота. Он участник группы ТНМК с ноября 1996 года. 

Мама музыканта умерла в феврале 2018 года.

Теги: Новый год, Олег Михайлюта Фагот, ТНМК, Фагот
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