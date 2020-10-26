Фагот показал свой новый автомобиль

Солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) признался, что впервые за последние 10 лет купил новый автомобиль.

Cолист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) 25 октября на своей странице в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен на фоне черной иномарки.

По словам Фагота, это его первый новый автомобиль за последние 10 лет. Отвечая на вопросы фолловеров, певец сообщил, что стал обладателем BMW X5.

В комментариях к публикации он также отметил, что его старый автомобиль марки BMW E39 останется в гараже.

Михайлюта родился в 1974 году в Харькове. Окончил Харьковскую государственную консерваторию по классу фагота. Он участник группы ТНМК с ноября 1996 года.