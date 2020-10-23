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25 октября, 2020
 
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Фагот объяснил, почему не зарегистрировал отношения с Навроцкой

Солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) и его избранница дизайнер и режиссер Ольга Навроцкая живут в гражданском браке 11 лет.

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Фагот о Навроцкой: Оля это королева эльфов
Фагот о Навроцкой: Оля – это королева эльфов
Фото: Максим Голубєв / Facebook

Cолист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) в интервью передаче "Зірковий шлях", которое вышло 22 октября на канале "Украина", заявил, что считает свою избранницу, дизайнера и режиссера Ольгу Навроцкую, сказочным персонажем.

"Оля – это королева эльфов, сказочный персонаж. А где найти сказочных персонажей в реальной жизни?" – поделился музыкант.

Комментируя отношения с Навроцкой, Фагот отметил, что не понимает, зачем нужно официально регистрировать брак, как того требует общество.

"Если люди относятся друг к другу сознательно, то они не будут делать какое-то зло друг другу. И штамп в паспорте, по моему мнению, на это вообще никак не влияет. Он влияет только на то, чтобы потом поделить имущество. А это, мне кажется, немного фальшиво. Я не понимаю, зачем это делать? Потому что от тебя этого требует общество? Иногда не нужно слушать большинство", – рассказал он.

Михайлюта родился 27 марта 1974 года в Харькове. Окончил Харьковскую государственную консерваторию по классу фагота. Он участник группы ТНМК с ноября 1996 года.

Фагот и Навроцкая живут в гражданском браке 11 лет. У Фагота есть сын Никита (2010), матерью которого является журналистка Анастасия Будкина. Пара рассталась до рождения ребенка. 

Теги: Олег Михайлюта Фагот, семья
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