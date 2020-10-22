"Чешутся руки пописать музло". Заразившийся коронавирусом Фагот рассказал о самочувствии

Солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта), который заразился коронавирусом, признался, что уже испытывает жажду к креативу.

Заразившийся коронавирусом солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) 22 октября на своей странице в Facebook сообщил, что постепенно к нему возвращается обоняние.

"Единственное, о чем жалею на самоизоляции – что не успел перетащить домой хотя бы минимальный студийный комплект, потому что уже чешутся руки пописать музло. Чувствую жажду к креативу", – заявил артист.

20 октября Фагот сообщил, что заразился коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным на 22 октября, за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 322 879 человек, жертвами болезни стали 6043, 134 898 выздоровели.