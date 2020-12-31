В новогоднюю ночь безопасность граждан в общественных местах будут обеспечивать 23 тыс. правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По данным МВД, в ночь с 31 декабря на 1 января в 412 населенных пунктах Украины запланировано проведение 456 массовых мероприятий Фото: МВС України / Twitter

Украинские правоохранители в новогоднюю ночь перейдут на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Как отметили в ведомстве, в ночь с 31 декабря на 1 января в 412 населенных пунктах Украины запланировано проведение 456 массовых мероприятий.

"Всего для обеспечения публичной безопасности и порядка на территории государства привлекается около 23 тыс. правоохранителей – полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении.

Правоохранители в усиленном режиме будут охранять общественный порядок в местах, где установлены новогодние елки, а также обеспечивать безопасность дорожного движения и реагирования на заявления и сообщения граждан.