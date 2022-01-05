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На Буковине разворовали почти 3 млн грн, выделенных на ликвидацию наводнения – СБУ

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В ходе обысков правоохранители изъяли проектно-сметную и финансово-договорную документацию
В ходе обысков правоохранители изъяли проектно-сметную и финансово-договорную документацию
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения бюджетных средств, предназначенных для ликвидации последствий масштабного наводнения 2020 года на Буковине. Об этом 5 января сообщила пресс-служба СБУ.

Как установило следствие, противоправную схему организовали руководитель одного из местных частных предприятий и несколько должностных лиц.

Согласно выводам экспертизы, на ремонте дорог только в одном из районов Черновицкой области подозреваемым удалось присвоить 2,9 млн грн. Это почти половина из выделенной на строительство суммы.

"Летом 2020 года местные власти заключили с предпринимателем соглашение на проведение капитального ремонта поврежденных наводнением дорог. Общая сумма контракта составила более 6,8 млн грн. Злоумышленник вносил заведомо недостоверные сведения в акты выполненных работ и таким образом завышал их объемы и стоимость. И хотя контракт не был выполнен в полном объеме, двое причастных к схеме работников технадзора подписали поддельные документы", – говорится в сообщении.

В ходе обысков, проведенных по местам работы и проживания обоих должностных лиц и предпринимателя, правоохранители изъяли проектно-сметную и финансово-договорную документацию, а также мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.

Теги: наводнение, бюджет, экспертиза, правоохранители, дороги, подозрение, обыски, Служба безопасности Украины, хищение, Буковина
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