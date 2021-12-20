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СБУ разоблачила чиновников, которые провели махинации с землей под Киевом. Ущерб составил более 700 млн грн

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СБУ провела 26 обысков в местах работы и проживания фигурантов схемы
СБУ провела 26 обысков в местах работы и проживания фигурантов схемы
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц одного из поселковых советов Киевской области в махинациях с земельными участками в Обуховском районе. Об этом пресс-центр СБУ написал 20 декабря.

Чиновники разработали схему присвоения земли через продажу участков минимум в 10 раз ниже их рыночной стоимости подконтрольной частной структуре. По оценкам правоохранителей, это нанесло ущерб государству более чем на 700 млн грн.

"Чиновники поселкового совета привлекли к противоправной сделке субъекта оценочной деятельности, который сделал выводы об экспертной денежной оценке земельных участков, предназначенных под застройку. Согласно этому документу, стоимость земель была значительно меньше реальной", – рассказали в СБУ.

На основании заключения поселковый совет продал частной фирме семь земельных участков общей площадью более 26 га.

"Дельцы уплатили за них общине 55 млн грн. В то время как по оценкам специалистов средняя рыночная стоимость этой земли составляет почти 800 млн грн", – заявили правоохранители.

СБУ провела 26 обысков в местах работы и проживания фигурантов схемы. В ходе обысков изъяли документы о продаже земельных участков по заниженной стоимости и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Открыто производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Теги: СБУ, Украина, Киевская область, земельный участок, правоохранители, чиновники, ущерб, обыски, Служба безопасности Украины, продажа
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