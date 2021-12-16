СБУ обезвредила в Киеве ячейку ИГИЛ, в которую входили пять граждан РФ

По данным СБУ, в ходе 11 обысков правоохранители изъяли оружие, поддельные документы и средства связи Фото: ssu.gov.ua

Установлено, что руководителем группировки был один из лидеров ИГИЛ, которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года.

По предварительным данным, в состав ячейки входили 12 человек. Пятеро из них – граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира.

"Кроме того, злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков "Исламского государства" на территории Ближнего Востока. Сотрудники СБУ задокументировали факты их переписки с лицами, которые находятся в Сирии и участвуют в боевых действиях", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, чтобы скрыть незаконное пребывание в столице Украины, члены группировки рассредоточились по отдельным адресам в разных районах города.

В ходе 11 обысков по местам их нахождения правоохранители изъяли оружие и патроны к нему, поддельные документы и средства связи.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.