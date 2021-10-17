ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в самой большой шиитской мечети в Кандагаре

В нем говорится, что первый террорист-смертник привел в действие свой жилет со взрывчаткой в коридоре мечети, а второй взорвал свой жилет со взрывчаткой в центре здания.

Взрывы в мечети Биби Фатима произошли днем 15 октября во время пятничной молитвы. СМИ сообщали о десятках убитых и раненых.