В Германии члена ИГИЛ приговорили к пожизненному сроку за геноцид езидов

Мужчина был арестован в Греции два года назад и экстрадирован в Германию. Немецкий суд приговорил Аль-Джумайли к пожизненному заключению в связи со смертью пятилетней девочки, которую он купил в качестве рабыни, а затем приковал цепью на улице, в результате чего ребенок скончался от жары. Также суд обязал его выплатить матери девочки €50 тыс.
Мужчина был признан виновным в геноциде, преступлениях против человечности, повлекших смерть, военных преступлениях, пособничестве военным преступлениям и нанесении телесных повреждений, повлекших смерть.
В ходе отдельного судебного разбирательства его жена, 30-летняя гражданка Германии Дженнифер Вениш, была приговорена к 10 годам тюремного заключения за "преступления против человечности в форме порабощения", а также пособничество и подстрекательство к убийству езидской девочки.
По словам председательствующего судьи Кристофа Коллера, вынесенный приговор стал первым в истории Германии за преследование езидского религиозного меньшинства.
Езиды – курдская этноконфессиональная группа, говорящая на диалекте курманджи. Их религия основана на зороастризме и сочетает в себе элементы христианства, иудаизма и ислама.
С 2014 года езиды подвергались преследованиям со стороны боевиков ИГИЛ, по-прежнему несколько тысяч женщин находятся в плену у террористов. В ИГИЛ езидов называют поклонниками дьявола.