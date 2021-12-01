В Германии члена ИГИЛ приговорили к пожизненному сроку за геноцид езидов

Мужчина был арестован в Греции два года назад и экстрадирован в Германию. Немецкий суд приговорил Аль-Джумайли к пожизненному заключению в связи со смертью пятилетней девочки, которую он купил в качестве рабыни, а затем приковал цепью на улице, в результате чего ребенок скончался от жары. Также суд обязал его выплатить матери девочки €50 тыс.

Мужчина был признан виновным в геноциде, преступлениях против человечности, повлекших смерть, военных преступлениях, пособничестве военным преступлениям и нанесении телесных повреждений, повлекших смерть.

В ходе отдельного судебного разбирательства его жена, 30-летняя гражданка Германии Дженнифер Вениш, была приговорена к 10 годам тюремного заключения за "преступления против человечности в форме порабощения", а также пособничество и подстрекательство к убийству езидской девочки.

По словам председательствующего судьи Кристофа Коллера, вынесенный приговор стал первым в истории Германии за преследование езидского религиозного меньшинства.