В Одесской области СБУ и Интерпол задержали участника ИГИЛ

Мужчину разыскивал Интерпол по подозрению в финансировании террористической деятельности Фото: ssu.gov.ua

Задержанный – выходец из Центральной Азии и находится в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

"По данным СБУ, в 2014–2016 годах злоумышленник находился на территории Республики Турция, где был завербован членами международной террористической организации "Исламское государство". Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в Украине мужчина находился с нарушением требований миграционного законодательства.

Суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

"Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине", – добавили в СБУ.