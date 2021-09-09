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В Одесской области СБУ и Интерпол задержали участника ИГИЛ

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Мужчину разыскивал Интерпол по подозрению в финансировании террористической деятельности
Мужчину разыскивал Интерпол по подозрению в финансировании террористической деятельности
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области участника международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ). Об этом сообщает 9 сентября пресс-центр СБУ.

Задержанный – выходец из Центральной Азии и находится в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

"По данным СБУ, в 2014–2016 годах злоумышленник находился на территории Республики Турция, где был завербован членами международной террористической организации "Исламское государство". Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в Украине мужчина находился с нарушением требований миграционного законодательства.

Суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

"Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине", – добавили в СБУ.

Контекст:

ИГИЛ – международная исламистская террористическая организация, созданная в 1999 году.

Впоследствии группировка захватила часть территории Сирии, Ирака и Ливии. Боевики ИГИЛ участвовали в боевых действиях в Афганистане, Пакистане, Египте, Йемене, Нигерии и ведут террористическую деятельность в других странах.

Евросоюз вводил санкции против ИГИЛ, в 2021 году к ним присоединилась Украина.

Теги: СБУ, Турция, арест, Интерпол, Одесская область, Исламское государство, экстрадиция, задержание, ИГИЛ, Служба безопасности Украины
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