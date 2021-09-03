ГОРДОН
 
 
МИР

В Новой Зеландии мужчина, за которым следила полиция из-за его симпатий к ИГИЛ, напал в супермаркете на людей и ранил шестерых

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нападение произошло в супермаркете Countdown в Окленде
Нападение произошло в супермаркете Countdown в Окленде
Фото: google.com.ua/maps

Шесть человек получили ножевые ранения в результате нападения мужчины в новозеландском городе Окленд, террориста застрелила полиция. Об этом сообщила 3 сентября газета New Zealand Herald.

Инцидент произошел в супермаркете Countdown на юго-западе Окленда. Три человека были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Нападавшего застрелили на месте полицейские. Супермаркет окружили силовики и сотрудники аварийных служб.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение терактом. По ее словам, нападавший был "известной угрозой" – в полиции знали, что он сторонник террористической организации ИГИЛ, и следили за ним. 

"Мужчина находился под наблюдением из-за своих экстремистских взглядов и симпатий к ИГИЛ. Террорист – гражданин Шри-Ланки, прибывший сюда в 2011 году", – сказала Ардерн.

Комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер подтвердил, что за этим человеком "внимательно следили специалисты тайной полиции", в том числе сегодня, когда он ехал из дома в супермаркет

"Реальность такова, что когда вы наблюдаете за кем-то 24 часа в сутки, невозможно быть непосредственно рядом с ним", – пояснил Костер. Он подчеркнул, что террорист был убит в течение минуты после того, как поднял нож и начал нападение.

Как сообщает пресс-служба полиции Окленда, нож нападавший взял с одной из полок супермаркета. В полиции отметили, что никого не разыскивают в связи с этим инцидентом, так как уверены, что этот человек действовал в одиночку.

https://www.facebook.com/AucklandDistrictPolice/posts/3677554242347554

New Zealand Herald отмечает, что ранее уже писала об этом человеке – его задерживали за планирование нападения. 

Новая Зеландия находится в состоянии готовности к нападениям с тех пор, как боевик, выступающий за превосходство белой расы, убил 51 человека в двух мечетях в городе Крайстчерч 15 марта 2019 года, пишет Reuters.

Теги: теракт, Новая Зеландия, полиция, нападение, ИГИЛ, Джасинда Ардерн, нож, супермаркет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года G
Дмитрий ГОРДОН
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
Названы имена партнеров звездных участников шоу "Танцы со звездами". Фото
Названы имена партнеров звездных участников шоу "Танцы со звездами". Фото
"Такая сексуальная", "Ангел". Кардашян надела мокрое "голое" платье из прозрачной ткани
"Такая сексуальная", "Ангел". Кардашян надела мокрое "голое" платье из прозрачной ткани
"Кошачий взгляд", "Какое фото". Подкопаева снялась в платье с глубоким декольте
"Кошачий взгляд", "Какое фото". Подкопаева снялась в платье с глубоким декольте
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Сеть бурлит обсуждением продолжения скандала с писающей под елкой Волочковой
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Сеть бурлит обсуждением продолжения скандала с писающей под елкой Волочковой
"А ты любишь привлечь внимание", "У одежды нет гендера", "Ножки красивые". В сети обсуждают образ Melovin на светском мероприятии
"А ты любишь привлечь внимание", "У одежды нет гендера", "Ножки красивые". В сети обсуждают образ Melovin на светском мероприятии
"Очень горячо и очень секси". Миша Романова показала голую грудь
"Очень горячо и очень секси". Миша Романова показала голую грудь
"Не хочу миллион гостей и традиционного застолья". alyona alyona заговорила о свадьбе в Лас-Вегасе
"Не хочу миллион гостей и традиционного застолья". alyona alyona заговорила о свадьбе в Лас-Вегасе
  Питт снялся в рекламе, съездив на мотоцикле в магазин. Видео
  Питт снялся в рекламе, съездив на мотоцикле в магазин. Видео
"Какая красивая и счастливая пара". Alyosha позировала в объятиях мужа
"Какая красивая и счастливая пара". Alyosha позировала в объятиях мужа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
  Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка
Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка G
Дмитрий ГОРДОН
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
"Как я его понимаю". Экс-супруг Билык показал очень печального сына на школьной линейке
"Как я его понимаю". Экс-супруг Билык показал очень печального сына на школьной линейке
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS