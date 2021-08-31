В Северодонецке будут судить обвиняемого в подготовке теракта по заданию ФСБ

Целью обвиняемого, по данным СБУ, был ведущий специалист по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для Вооруженных сил Украины.

"В ходе досудебного расследования следователи СБУ задокументировали, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства из РФ и по заданию спецслужбы страны-агрессора планировал взорвать автомобиль с военным специалистом. Для этого он хотел использовать самодельное взрывное устройство. По имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб за его показания по одному из дел СБУ – в производстве о раскрытой в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере)", – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 258 (теракт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ВИДЕО

Видео: Служба безпеки України / YouTube



