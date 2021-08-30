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Офис генпрокурора Украины передал в суд обвинение против сотрудника ФСБ. Его подозревают в планировании убийства Осмаева

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Осмаев участвовал в антитеррористической операции на Донбассе
Осмаев участвовал в антитеррористической операции на Донбассе
Фото: Adam Osmaev / Facebook

Офис генерального прокурора Украины (ОГП) направил в суд обвинительный акт в отношении сотрудника ФСБ, которого подозревают в планировании убийства командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 30 августа.

По данным следствия, россиянин по предварительному сговору с действующим на тот момент руководителем Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины в период с ноября 2019-го по март 2020 года организовал покушение на теракт с целью запугивания населения.

"По заданию куратора из ФСБ генерал-майор СБУ на территории Украины подыскивал лиц для причинения насильственной смерти майору ВС Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015-го во время боевых действий на востоке Украины возглавлял международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева", – уточнили в ОГП.

После гибели под Дебальцево прежнего командира батальона имени Дудаева Исы Мунаева его возглавил Адам Осмаев, муж убитого добровольца Амины Окуевой.

Сотрудника ФСБ обвиняют по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Уроженец Чечни Осмаев участвовал в антитеррористической операции на Донбассе. Окуева была пресс-секретарем батальона. В России Осмаева обвиняют в покушении на президента РФ Владимира Путина.

30 октября 2017 года у поселка Глеваха под Киевом по автомобилю, в котором ехали Окуева и ее муж Адам Осмаев, открыли огонь из автоматического оружия. Окуева погибла на месте, а Осмаев получил ранения.

Первого подозреваемого по делу об убийстве Окуевой правоохранители задержали спустя два года после преступления – в январе 2020 года. Это уроженец Дагестана Игорь Редькин, он долгое время проживал в Украине. В полиции сообщили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство. По данным следствия, он входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами.

В полиции сообщали, что ДНК Редькина совпала с ДНК на оружии, из которого совершили убийство. Адвокаты подозреваемого называли экспертизу по ДНК сомнительной (сразу после убийства в полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет).

19 мая 2020-го Офис генерального прокурора и полиция сообщили, что о подозрении также заочно объявили предполагаемому организатору убийства – 44-летнему гражданину России, уроженцу Чечни. По данным правоохранителей, он должен был найти исполнителей убийства Окуевой и Осмаева за денежное вознаграждение. Издание "Deтектив.info" выяснило, что речь идет о Салахе Хумаидове.

6 августа этого года стало известно о пожизненном заключении чеченца Сарали А., которого подозревают в убийстве оппозиционного блогера и свидетеля по делу убийства Окуевой Мамихана Умарова, известного как Анзор.

Теги: теракт, убийство, Донбасс, Дебальцево, Адам Осмаев, Батальон им. Джохара Дудаева, Амина Окуева, чеченцы, Джохар Дудаев, обвинительный акт, суд, Офис генпрокурора
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