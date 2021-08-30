Офис генпрокурора Украины передал в суд обвинение против сотрудника ФСБ. Его подозревают в планировании убийства Осмаева

Уроженец Чечни Осмаев участвовал в антитеррористической операции на Донбассе. Окуева была пресс-секретарем батальона. В России Осмаева обвиняют в покушении на президента РФ Владимира Путина.

30 октября 2017 года у поселка Глеваха под Киевом по автомобилю, в котором ехали Окуева и ее муж Адам Осмаев, открыли огонь из автоматического оружия. Окуева погибла на месте, а Осмаев получил ранения.

Первого подозреваемого по делу об убийстве Окуевой правоохранители задержали спустя два года после преступления – в январе 2020 года. Это уроженец Дагестана Игорь Редькин, он долгое время проживал в Украине. В полиции сообщили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство. По данным следствия, он входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами.

В полиции сообщали, что ДНК Редькина совпала с ДНК на оружии, из которого совершили убийство. Адвокаты подозреваемого называли экспертизу по ДНК сомнительной (сразу после убийства в полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет).

19 мая 2020-го Офис генерального прокурора и полиция сообщили, что о подозрении также заочно объявили предполагаемому организатору убийства – 44-летнему гражданину России, уроженцу Чечни. По данным правоохранителей, он должен был найти исполнителей убийства Окуевой и Осмаева за денежное вознаграждение. Издание "Deтектив.info" выяснило, что речь идет о Салахе Хумаидове.

6 августа этого года стало известно о пожизненном заключении чеченца Сарали А., которого подозревают в убийстве оппозиционного блогера и свидетеля по делу убийства Окуевой Мамихана Умарова, известного как Анзор.