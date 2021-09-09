"Ждать, когда курсант принесет денег... А денег хочется сейчас". СБУ обнародовала доказательства взяточничества начальника Летной академии

Подозрение вручили в одной из больниц Киева, куда мужчина приехал из Кропивницкого. Его подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
Начальника Летной академии и его посредника, начальника летного училища НАУ, подозревают в вымогательстве взятки в $20 тыс. Они требовали деньги у директора частной компании за заключение договоров о сотрудничестве с академией, отметили правоохранители.
СБУ опубликовало видео, на которых зафиксированы встречи фигурантов производства и разговоры с директором, где договаривается о незаконной выгоде на учебных полетах.
"Говорю прямо тебе и откровенно. Ну, это все хорошо, но особо ждать, когда там курсант придет и принесет, бл...дь, денег, мне это понятно. А денег хочется сейчас. Ты готов платить наперед за договор?" – говорит на записи один из мужчин.
Собеседник просит назвать сумму.
"Начнем просто, 20 тыс. Бежим подписываем. Только брату звонить по телефону не следует", – отмечает начальник академии.
В СБУ заявили, что он получал откаты с каждого этапа обучения курсантов. На одном из эпизодов видео начальник академии признается, что заставляет студентов вносить дополнительные платежи.
3 сентября СБУ сообщила, что разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника на взятке в $20 тыс. Последнего задержали при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал ехать в Киев.
Летная академия находится в Кропивницком, с 1951 года вуз готовит авиаторов. Обучение в академии прошли более 110 тыс. специалистов из 80 стран мира, сообщил сайт заведения.
На сайте Летной академии указано, что с 10 марта 2021 года ее возглавляет заслуженный юрист Украины Александр Чумак. Источники "Украинской правды" сегодня подтвердили, что он был задержан.