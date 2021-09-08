В Киеве работники IT-компании продавали программы для взлома Facebook, WhatsApp, Viber и Telegram – СБУ

"Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через мессенджеры социальных сетей ВК, Іnstagram, Facebook и WhatsApp, Viber, Telegram или почтовыми ресурсами", – говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что злоумышленники продавали программное обеспечение предприятиям частного сектора "якобы для предотвращения утечки служебной информации". Они также планировали его реализацию учреждениям госсектора.

"По результатам судебных экспертиз, программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации", – подчеркнули в спецслужбе.

Двум правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст.359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).