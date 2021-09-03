Требовал у бизнесмена $20 тыс. СБУ разоблачила на взятке начальника Летной академии

Чиновники требовали деньги от директора частного предприятия за заключение договоров о сотрудничестве с академией.
"В случае отказа начальник академии угрожал предпринимателю уничтожить его бизнес", – отметили в релизе.
Правоохранители задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал ехать в Киев. СБУ задержала также руководителя Летной академии, когда тот ехал на встречу с посредником.
Злоумышленникам планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрать меру пресечения.
На сайте Летной академии указано, что с 10 марта 2021 года ее возглавляет заслуженный юрист Украины Александр Чумак. Источники "Украинской правды" сегодня подтвердили, что он был задержан.
Летная академия находится в Кропивницком, с 1951 года вуз готовит авиаторов. Обучение в академии прошли более 110 тыс. специалистов из 80 стран мира, сообщил сайт заведения.