Требовал у бизнесмена $20 тыс. СБУ разоблачила на взятке начальника Летной академии

В СБУ сообщили, что начальник академии угрожал предпринимателю Фото: ssu.gov.ua

Чиновники требовали деньги от директора частного предприятия за заключение договоров о сотрудничестве с академией.

"В случае отказа начальник академии угрожал предпринимателю уничтожить его бизнес", – отметили в релизе.

Правоохранители задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал ехать в Киев. СБУ задержала также руководителя Летной академии, когда тот ехал на встречу с посредником.

Злоумышленникам планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрать меру пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

На сайте Летной академии указано, что с 10 марта 2021 года ее возглавляет заслуженный юрист Украины Александр Чумак. Источники "Украинской правды" сегодня подтвердили, что он был задержан.