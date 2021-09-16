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Макрон сообщил о ликвидации главаря одной из ячеек ИГИЛ в Африке

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Макрон обещал продолжить борьбу против радикальных исламистов
Макрон обещал продолжить борьбу против радикальных исламистов
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о ликвидации главаря группировки ИГИЛ Аднана Абу Валида ас-Сахрауи. Об этом сообщается 16 сентября в Twitter президента.

"Аднан Абу Валид ас-Сахрауи, лидер террористической группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", был нейтрализован французскими силами. Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле", – написал Макрон.

Он также заявил, что жертва всех французских военных, погибших в операциях "Сервал" и "Бархан", не напрасна. "Вместе с нашими африканскими, европейскими и американскими партнерами мы продолжим эту борьбу", – пообещал Макрон.

Макрон не уточнил, где именно была проведена операция. Регион Сахель включает 10 стран на границе между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге, в том числе Буркина-Фасо, Мавританию, Мали, Нигер и Чад. В нем проживают порядка 100 млн человек.

Сахрави был лидером ИГИЛ в Западной Африке, его группа несет ответственность за атаку на американских солдат в 2017 году, а в 2020 году он лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их шофера, сообщает Reuters со ссылкой на слова Макрона.

Контекст:

Франция с 2014 года проводит в Африке операцию "Бархан", направленную против исламистских террористических банд. В настоящее время в регионе Сахель размещены, по данным "Немецкой волны", 5100 французских солдат.

В июле 2021 года Макрон заявил, что французское военное командование до конца года закроет часть своих баз и выведет из региона большую часть военных.

Теги: Франция, Африка, террористы, исламисты, Исламское государство, ИГИЛ, Эммануэль Макрон
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