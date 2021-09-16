Макрон сообщил о ликвидации главаря одной из ячеек ИГИЛ в Африке

"Аднан Абу Валид ас-Сахрауи, лидер террористической группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", был нейтрализован французскими силами. Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле", – написал Макрон.

Он также заявил, что жертва всех французских военных, погибших в операциях "Сервал" и "Бархан", не напрасна. "Вместе с нашими африканскими, европейскими и американскими партнерами мы продолжим эту борьбу", – пообещал Макрон.

La Nation pense ce soir à tous ses héros morts pour la France au Sahel dans les opérations Serval et Barkhane, aux familles endeuillées, à tous ses blessés. Leur sacrifice n’est pas vain. Avec nos partenaires africains, européens et américains, nous poursuivrons ce combat. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

Макрон не уточнил, где именно была проведена операция. Регион Сахель включает 10 стран на границе между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге, в том числе Буркина-Фасо, Мавританию, Мали, Нигер и Чад. В нем проживают порядка 100 млн человек.

Сахрави был лидером ИГИЛ в Западной Африке, его группа несет ответственность за атаку на американских солдат в 2017 году, а в 2020 году он лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их шофера, сообщает Reuters со ссылкой на слова Макрона.