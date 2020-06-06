Убит главарь "Аль-Каиды" в Северной Африке – минобороны Франции

Абдельмалек Друкдаль, называвший себя эмиром "Аль-Каиды" в "Исламском Магрибе", ликвидирован в ходе операции вооруженных сил Франции, заявила министр обороны Флоранс Парли.

Французские военнослужащие с 2014 года проводят антитеррористические рейды в Северной Африке Фото: ЕРА

3 июня французские вооруженные силы при поддержке партнеров ликвидировали так называемого эмира "Аль-Каиды" в "Исламском Магрибе" Абдельмалека Друкдаля и нескольких его близких подельников. Об этом министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила в коммюнике для прессы, опубликованном в Facebook министерства 5 июня.

Операция была проведена в северной части Мали, сказано в сообщении.

В ходе антитеррористических мер 19 мая был арестован еще один лидер джихадистов в регионе Сахары, Мохамед эль-Мрабат, добавила министр.

"Аль-Каида" в "Исламском Магрибе" – одна из крупнейших фундаменталистских вооруженных группировок, ведущих террористическую деятельность в Алжире, Нигере, Чаде и Мали.

Франция с 2014 года проводит операцию "Бархан", направленную против исламистских террористических банд. По состоянию на май 2020 года в операции участвует около 6 тыс. военнослужащих.