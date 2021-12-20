СБУ в течение года разоблачила более 100 группировок, изготавливавших поддельные COVID-сертификаты

По данным СБУ, организаторы производства фальшивых документов получали десятки миллионов гривен в месяц Фото: ssu.gov.ua

По материалам спецслужбы, более 40 организаторам схем сообщили о подозрении. Среди них и иностранцы, которых СБУ считает причастными к сбыту справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов.

"По данным досудебных расследований, дельцы создавали собственную "разветвленную сеть ячеек" в разных регионах нашей страны, что позволяло им получать незаконные ежемесячные "доходы" десятками миллионов гривен. Установлены также факты внесения недостоверных сведений в электронные медицинские реестры", – говорится в сообщении.

В ходе спецопераций в Киеве, Львовской и Ровенской областях сотрудники СБУ нейтрализовали три разветвленных сети по продаже поддельных медицинских документов.

"Злоумышленники продавали фальшивые свидетельства о вакцинации и справки о результатах ПЦР-тестов. Также они подделывали COVID-документы, якобы изданные иностранными медучреждениями. Своих "клиентов" подыскивали на специально созданных интернет-платформах, а также через собственные связи в медицинских учреждениях и туристических фирмах", – заявили в спецслужбе.

Фото: ssu.gov.ua

Еще одну схему изготовления фальшивых международных свидетельств о вакцинации разоблачили в Чернигове – там организаторы, по данным СБУ, предоставили поддельные документы более чем 500 человек, которые планировали выезд за границу.

Кроме того, в Харькове и Ивано-Франковске, по информации СБУ, владельцы нескольких местных туристических фирм предлагали своим клиентам фейковые справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования.

Правоохранители продолжают следствие "по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности".