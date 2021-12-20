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ОБЩЕСТВО

СБУ в течение года разоблачила более 100 группировок, изготавливавших поддельные COVID-сертификаты

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По данным СБУ, организаторы производства фальшивых документов получали десятки миллионов гривен в месяц
По данным СБУ, организаторы производства фальшивых документов получали десятки миллионов гривен в месяц
Фото: ssu.gov.ua

В 2021 году Служба безопасности Украины ликвидировала более 100 группировок, занимавшихся изготовлением поддельных COVID-сертификатов и справок об отрицательном результате ПЦР-теста. Об этом заявили 20 декабря в пресс-центре СБУ.

По материалам спецслужбы, более 40 организаторам схем сообщили о подозрении. Среди них и иностранцы, которых СБУ считает причастными к сбыту справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов.

"По данным досудебных расследований, дельцы создавали собственную "разветвленную сеть ячеек" в разных регионах нашей страны, что позволяло им получать незаконные ежемесячные "доходы" десятками миллионов гривен. Установлены также факты внесения недостоверных сведений в электронные медицинские реестры", – говорится в сообщении.

В ходе спецопераций в Киеве, Львовской и Ровенской областях сотрудники СБУ нейтрализовали три разветвленных сети по продаже поддельных медицинских документов.

"Злоумышленники продавали фальшивые свидетельства о вакцинации и справки о результатах ПЦР-тестов. Также они подделывали COVID-документы, якобы изданные иностранными медучреждениями. Своих "клиентов" подыскивали на специально созданных интернет-платформах, а также через собственные связи в медицинских учреждениях и туристических фирмах", – заявили в спецслужбе.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Еще одну схему изготовления фальшивых международных свидетельств о вакцинации разоблачили в Чернигове – там организаторы, по данным СБУ, предоставили поддельные документы более чем 500 человек, которые планировали выезд за границу.

Кроме того, в Харькове и Ивано-Франковске, по информации СБУ, владельцы нескольких местных туристических фирм предлагали своим клиентам фейковые справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования.

Правоохранители продолжают следствие "по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности".

Контекст:

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщили, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

2 ноября парламент принял в первом чтении законопроект №6084 об установлении ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов.

В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

Теги: Киев, СБУ, Харьков, Чернигов, Ровенская область, Ивано-Франковск, Львовская область, спецслужбы, иностранцы, документы, медики, подделка, Служба безопасности Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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