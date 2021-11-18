СБУ разоблачила конвертационный центр, через который отмыли не менее 500 млн грн

По данным следствия, организовали конвертационный центр жители Полтавы – бывшие сотрудники налоговой службы. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов через проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.

"Конвертационный центр обслуживал компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись", – уточнили в СБУ

Одного из участников схемы разоблачили при передаче заказчику 1,5 млн грн.

Правоохранители провели 18 обысков в офисах, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях, в результате которых изъяли более $353 тыс., €54 тыс. и 1,7 млн грн, а также 660 г золота в монетах и слитках. Следователи также изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Открыто производство по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.