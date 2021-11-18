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СБУ разоблачила конвертационный центр, через который отмыли не менее 500 млн грн

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Конвертационный центр обслуживал компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей
Конвертационный центр обслуживал компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность конвертационного центра в Полтавской области, через который с начала 2021 года в тень было выведено минимум 500 млн грн. Об этом 18 ноября сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, организовали конвертационный центр жители Полтавы – бывшие сотрудники налоговой службы. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов через проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.

"Конвертационный центр обслуживал компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись", – уточнили в СБУ

Одного из участников схемы разоблачили при передаче заказчику 1,5 млн грн.

Правоохранители провели 18 обысков в офисах, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях, в результате которых  изъяли более $353 тыс., 54 тыс. и 1,7 млн грн, а также 660 г золота в монетах и слитках. Следователи также изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Открыто производство по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Теги: СБУ, Украина, налоги, золото, следствие, правоохранители, конвертационный центр, документы, обыски
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