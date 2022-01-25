В Офисе президента ответили, хватит ли Украине средств на покупку дорогого газа на следующий отопительный сезон

В прошлом году Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища в начале мая Фото: EPA

Замглавы ОПУ спросили, хватит ли Украине финансовых ресурсов, чтобы пополнить запасы газа на следующий отопительный сезон, чтобы не повторять нынешнюю ситуацию, когда цена на газ выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

"Мы на этот раз к следующей зиме начнем готовиться с марта – апреля месяца, и это нормальная ситуация финансировать так называемый оборотный капитал газовой компании – "Нафтогазу". Есть множество ресурсов, которые можно привлекать, – это и кредиты банков, и размещение евробондов, и специальное финансирование из бюджета. Я думаю, что набором этих финансовых инструментов мы без проблем закачаем необходимое количество газа", – ответил Шурма.

В 2021 году на рынке газа в Европе наблюдался дефицит, он спровоцировал рост цен на топливо. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а в середине декабря превысила $2000 за 1 тыс. м³, после чего начала опускаться.

Как свидетельствуют данные биржи ICE на 15.30 25 января, цена на газ снизилась и составляет €91,745 за 1 МВт-ч, или около $1100 за 1 тыс. м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, как только в ЕС будет разрешен запуск газопровода "Северный поток – 2", это "послужит решению вопроса о стабилизации цен [на газ] на европейском рынке".