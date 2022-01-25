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В Офисе президента ответили, хватит ли Украине средств на покупку дорогого газа на следующий отопительный сезон

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В прошлом году Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища в начале мая
В прошлом году Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища в начале мая
Фото: EPA

К следующему отопительному сезону Украина начнет подготовку в начале весны этого года. Об этом 24 января в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Ростислав Шурма.

Замглавы ОПУ спросили, хватит ли Украине финансовых ресурсов, чтобы пополнить запасы газа на следующий отопительный сезон, чтобы не повторять нынешнюю ситуацию, когда цена на газ выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

"Мы на этот раз к следующей зиме начнем готовиться с марта – апреля месяца, и это нормальная ситуация финансировать так называемый оборотный капитал газовой компании – "Нафтогазу". Есть множество ресурсов, которые можно привлекать, – это и кредиты банков, и размещение евробондов, и специальное финансирование из бюджета. Я думаю, что набором этих финансовых инструментов мы без проблем закачаем необходимое количество газа", – ответил Шурма.

В 2021 году на рынке газа в Европе наблюдался дефицит, он спровоцировал рост цен на топливо. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а в середине декабря превысила $2000 за 1 тыс. м³, после чего начала опускаться.

Как свидетельствуют данные биржи ICE на 15.30 25 января, цена на газ снизилась и составляет €91,745 за 1 МВт-ч, или около $1100 за 1 тыс. м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, как только в ЕС будет разрешен запуск газопровода "Северный поток – 2", это "послужит решению вопроса о стабилизации цен [на газ] на европейском рынке".

Контекст:

В прошлом году Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища в начале мая. В НАК "Нафтогаз України" сообщали, что за время прошлого отопительного сезона (с октября 2020 года) из ПХГ Украины отобрали 13,2 млрд м³ и там осталось еще 15,1 млрд м³.

Премьер-министр Денис Шмыгаля заявил 6 октября, что в газохранилищах Украины накоплено 19 млрд м³ газа, этого достаточно для отопительного сезона.

По данным компании "Оператор ГТС Украины" на 23 января 2022 года, общий объем газа в газохранилищах Украины составлял почти 12 млрд м³.

Теги: Украина, газ, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, ПХГ, Офис президента Украины, цена на газ, покупки, Ростислав Шурма
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