"Энергоатом" объявил о работе всех энергоблоков на украинских АЭС впервые в истории

"В 5.45 энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности. [...] Впервые за всю историю атомной энергетики Украины "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно", – говорится в сообщении.

В компании объявили об отсутствии замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС.

"Оборудование работает в заданном режиме. Напомним, что с декабря 2021 года компания работала 14 энергоблоками из 15, обеспечивая стабильное прохождение осенне-зимнего периода", – подчеркнули в "Энергоатоме".