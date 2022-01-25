Запорожская АЭС отключила один из энергоблоков

Работы будут проходить до 7.00 27 января, после этого энергоблок будет подключен.
"В настоящее время в работе находятся пять энергоблоков Запорожской АЭС. Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 4770 МВт", – отметили в релизе.
В пресс-службе также заявили, что радиационный фон в районе ЗАЭС соответствует естественному.
В Украине действуют четыре атомные электростанции с 15 энергоблоками: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, сообщается на сайте "Энергоатома".
5 января 2022 года министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что в декабре прошлого года украинские атомные станции работали на историческом максимуме и в дни наибольшего похолодания производили более 300 млн кВт-ч в сутки.
24 января заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма сообщил, что в Украине стабильно работают 14 из 15 атомных блоков, которые несут нагрузку около 12,4 ГВт. "Система работает с достаточно большим резервом", – подчеркнул Шурма.