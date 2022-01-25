Запорожская АЭС отключила один из энергоблоков

В Украине действуют четыре атомные электростанции с 15 энергоблоками Фото: npp.zp.ua

Работы будут проходить до 7.00 27 января, после этого энергоблок будет подключен.

"В настоящее время в работе находятся пять энергоблоков Запорожской АЭС. Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 4770 МВт", – отметили в релизе.

В пресс-службе также заявили, что радиационный фон в районе ЗАЭС соответствует естественному.