"Система работает с большим резервом". В ОП рассказали, сколько атомных блоков задействовано в Украине

"Что касается атомной энергетики, на сегодняшний день стабильно в работе у нас 14 из 15-и атомных блоков, которые несут нагрузку около 12,4 ГВт. Планируем на протяжении ближайших 10 дней, в зависимости от температурных режимов, подключение 15-го блока", – сказал он.

Замглавы Офиса президента отметил, что планируется "взять рекордную нагрузку свыше 13 ГВт, чего, в принципе, никогда не было".

"Система работает с достаточно большим резервом", – подчеркнул Шурма.