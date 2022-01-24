"Система работает с большим резервом". В ОП рассказали, сколько атомных блоков задействовано в Украине

"Что касается атомной энергетики, на сегодняшний день стабильно в работе у нас 14 из 15-и атомных блоков, которые несут нагрузку около 12,4 ГВт. Планируем на протяжении ближайших 10 дней, в зависимости от температурных режимов, подключение 15-го блока", – сказал он.
Замглавы Офиса президента отметил, что планируется "взять рекордную нагрузку свыше 13 ГВт, чего, в принципе, никогда не было".
"Система работает с достаточно большим резервом", – подчеркнул Шурма.
В Украине действуют четыре атомные электростанции с 15 энергоблоками: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, сообщается на сайте "Энергоатома".
Наращивание производства электроэнергии на АЭС происходит на фоне отчета Службы безопасности Украины, отправленного 8 декабря 2021 года в Кабмин, в котором правительство Украины предупреждается о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.
5 января 2022 года министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что в декабре прошлого года украинские атомные станции работали на историческом максимуме, и в дни наибольшего похолодания производили более 300 млн кВт-ч в сутки.