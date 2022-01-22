Украина инвестировала в модернизацию своей энергосистемы более €600 млн – Шмыгаль

Шмыгаль: Мы еще больше интегрируемся в ЕС Фото: kmu.gov.ua

"Еще один безвиз с ЕС, который планируем заключить в следующем году – это энергетический, или присоединение к европейской энергосети ENTSO-E. В рамках этой подготовки Украина инвестировала в модернизацию своей энергосистемы более €600 млн", – написал он.

Глава правительства отметил, что в Украине понимают: "присоединение к ENTSO-E является очень практичным шагом".

"Во-первых, мы еще больше интегрируемся в ЕС и становимся энергонезависимыми от РФ. Во-вторых, Всемирный банк оценивает экономические преимущества от синхронизации ориентировочно в $1,5 млрд ежегодно", – объяснил Шмыгаль.