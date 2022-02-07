"Нашли проект решения". Кулеба и Бербок говорили о поставках оружия из Германии Украине

Кулеба сказал, что разговор с Бербок о поставках немецкого оружия был откровенным Фото: ЕРА

"Что касается вопроса оружия, то да, безусловно, мы об этом говорили. Как мы могли об этом не говорить? Но очень важно, что сегодня мы говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что она может сделать, и о том, что она намерена сделать для поддержки Украины. Конкретно в области обороны и сохранности. Это был откровенный разговор, у нас действительно позиции разные, но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ссориться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения для решения. Я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства", – заявил глава МИД.

Он также рассказал, что Бербок ни в ходе сегодняшней встречи, ни ранее не оказывала давление во вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.