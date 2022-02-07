Встреча Зеленского и Бербок отменена. Глава МИД Германии объяснила причину

"Наша поездка была запланирована с французским коллегой, и мы планировали встретиться с президентом, но французская сторона изменила эти планы. Поэтому со своей стороны я вынуждена была адаптировать свои встречи здесь", – сказала она.

Планировалось, что 7 февраля в Украину вместе с Бербок прибудет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, но сегодня он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном находится в России. В Украину Макрон и Ле Дриан прилетят завтра.

Кулеба сказал, что Киев с пониманием относится к изменениям в графике французской стороны и благодарен Бербок за визит, который она совершила несмотря на эти изменения.

"Никаких проблем с [отменой] встречи с президентом [Зеленским] нет. Давайте не создавать конспирологию вокруг этого. В прошлый раз, когда Анналена была в Киеве, была встреча с президентом Зеленским, очень содержательный, длительный разговор. Сейчас у нас очень активная дипломатическая жизнь в Киеве, функционирует сетевая дипломатия, все к нам едут, у президента насыщенный график, но ни в коем случае не надо воспринимать отсутствие у этой встречи как какой-то политический сигнал", – отметил он.