В Украине в августе пройдет парламентский саммит Крымской платформы – Кулеба

Кулеба: Мы будем ждать соответствующую делегацию из Германии Фото: ЕРА

"Крым тоже был у нас сегодня на повестке дня. Я проинформировал Анналену о том, что в Украине в августе пройдет парламентский саммит Крымской платформы. Мы будем ждать соответствующую делегацию из Германии", – сказал Кулеба.

17 января на совместном с Бербок брифинге Кулеба сообщил, что Германия готова стать одним из лидеров Крымской платформы по направлению политики непризнания.