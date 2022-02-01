ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Раде создали временную следственную комиссию по расследованию фактов, способствующих временной оккупации Крыма РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За проект постановления о создании ВСК по Крыму проголосовали 229 нардепов
За проект постановления о создании ВСК по Крыму проголосовали 229 нардепов
Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде на заседании 1 февраля создали временную следственную комиссию (ВСК) парламента по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Крыма Россией.

За соответствующий проект постановления №4657 проголосовали 229 народных депутатов. Ни одного голоса за создание ВСК не дали фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

Прямую трансляцию первого заседания седьмой сессии IX созыва парламента вел телеканал "Рада" в YouTube.

Главой ВСК избрали нардепа от "Слуги народа" Игоря Копытина, заместителем – Григория Немырю из "Батьківщини".

Кроме того, в состав ВСК вошли семеро нардепов от "Слуги народа" (Елизавета Богуцкая, Андрей Задорожный, Юрий Здебский, Евгения Кравчук, Людмила Марченко, Валерий Стернийчук, Сергей Швец), а также Олег Волошин от ОПЗЖ.

Согласно тексту пояснительной записки к документу, ВСК проверит сведения о фактах и лицах, приведших к временной оккупации Крыма, а также ход расследования правоохранительными органами Украины фактов и уголовных производств в отношении лиц, способствовавших аннексии полуострова.

В числе основных задач ВСК – инициирование вопроса о привлечении виновных во временной оккупации лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Украина, ВО Батьківщина, депутаты, Григорий Немыря, оккупация, аннексия, Елизавета Богуцкая, расследование, парламент, Андрей Задорожный, временная следственная комиссия, документы, Олег Волошин, Слуга народа, Европейская солидарность, Евгения Кравчук, Сергей Швец, заседание, ОПЗЖ, Людмила Марченко, нардеп, Валерий Стернийчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
По делу об ограблении вдовы Градского задержан ее домработник – СМИ
По делу об ограблении вдовы Градского задержан ее домработник – СМИ
"Написьник", "Трусы зачетные". Байкова в микробикини крупным планом показала голый лобок
"Написьник", "Трусы зачетные". Байкова в микробикини крупным планом показала голый лобок
"Таня сильно плакала. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается". Экс-супруг Навки Жулин заявил, что изменял ей в браке
"Таня сильно плакала. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается". Экс-супруг Навки Жулин заявил, что изменял ей в браке
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым сделала откровенные фото в белье
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым сделала откровенные фото в белье
Фестиваль Atlas Weekend сменил название
Фестиваль Atlas Weekend сменил название
Участница нацотбора Алина Паш отреагировала на обвинения в нарушении правил из-за выступлений в Крыму
Участница нацотбора Алина Паш отреагировала на обвинения в нарушении правил из-за выступлений в Крыму
Мейхер выставила на обозрение голую грудь
Мейхер выставила на обозрение голую грудь
"Всем бы такого". "Красивая пара". 39-летняя Брежнева показала своего 23-летнего учителя по вокалу
"Всем бы такого". "Красивая пара". 39-летняя Брежнева показала своего 23-летнего учителя по вокалу
"Глядя на вас, настроение поднимается". Loboda вблизи показала грудь с нижнего ракурса
"Глядя на вас, настроение поднимается". Loboda вблизи показала грудь с нижнего ракурса
"Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама". alyona alyona рассказала, как на отдыхе в Испании не смогла купить антибиотик
"Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама". alyona alyona рассказала, как на отдыхе в Испании не смогла купить антибиотик
"Выглядит на 30". 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах
"Выглядит на 30". 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах
"Мою любовь нельзя купить". Мила Нитич снялась голой на белой простыне
"Мою любовь нельзя купить". Мила Нитич снялась голой на белой простыне
"Танцуй, танцуй, малыш". Каменских, которой приписывают беременность, показала тело со всех сторон
"Танцуй, танцуй, малыш". Каменских, которой приписывают беременность, показала тело со всех сторон
Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж. Фото
Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж. Фото
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач
Рецепт булочек с изюмом и оригинальным соусом
Рецепт булочек с изюмом и оригинальным соусом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявила о поддержке Путина (98823)
2
"Сиськотряс", "Сиси бы поменьше". Семенович потрусила грудью в декольте во время танца (72556)
3
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи (71109)
4
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (66857)
5
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак спустила плавки до лобка и оголила пах (62121)
6
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног (52584)
7
74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд (39913)
8
"Секси сиськи", "Пилотку не обморозь". 46-летняя Волочкова в микробикини окунулась в ледяную купель (38394)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS