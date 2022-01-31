"Крым им легко дался". Резников объяснил, благодаря чему России удалось аннексировать полуостров

Резников: Будь это Крымская область, никакого "референдума", никакого парламента Крыма, ничего бы не было Фото: ЕРА

Также, по словам министра, свою роль сыграло отсутствие сильной власти в Киеве.

"Крым они взяли абсолютно прагматично. Слабая Украина, отсутствие стабильной центральной власти, возможность играть в игрушку под названием "референдум", наша Конституция, в которой была ошибочно записана именно Автономная Республика Крым, юридически это могла быть Крымская область. Будь это Крымская область, никакого "референдума", никакого парламента Крыма, ничего бы не было. Но история не знает сослагательного наклонения. Поэтому имеем то, что имеем", – сказал Резников.

Министр убежден, что у России нет больше шансов на радостную встречу со стороны украинцев так, как это было в Луганске и Донецке.

"Крым им легко дался, потому что Запад позволил им это сделать. Теперь уже так не получится. В Кремле уверены, что частично население будет встречать их с цветами на улицах. Для этого нужен внутренний дисбаланс, внутренняя передряга, которую они якобы поддерживают каким-то там способом. То, что произошло в Донецке, в Луганске, когда прихвостни захватывали админздания, уже не повторится. Страна изменилась. Ни в Харькове, ни в Сумах, ни Чернигове, ни где-либо никто не даст это сделать", – отметил он.