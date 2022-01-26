"Втюхивают так же, как втюхивали "Крым наш" и Донбасс". Невзоров рассказал, как российская власть пропагандирует возрождение СССР

Выходцев их СССР Незворов называет людьми, лишенными чувства свободы и не терпящими "вольного, очищенного от идеологических и прочих миазмов воздуха".

Он прокомментировал также увлечение российской молодежи идеологией СССР, назвав его временной "игрушкой".

"Они просто болтают, это очередная игрушка. Они поиграются в нее ближайшие два-три года и забудут об этом навсегда. Один раз надо было бы дать любителям СССР просто выглянуть из своего окна в советский пейзаж 74-го года – они больше никогда бы слова "Советский Союз" с этим трепетом не произнесли", – сказал Невзоров.

Публицист отметил, что в популяризации возрождения СССР власти России действуют "прагматично и спокойно".

По словам Невзорова, пропагандисты президента России Владимира Путина за глаза насмехаются над ним и его мировоззрением.

"Они продают любой продукт. И втюхивают точно так же, как они втюхивали "Крым наш", как они втюхивали Донбасс, как они втюхивали долгое время Роскосмос. У них есть многомиллиардный пропагандистский аппарат, который состоит преимущественно из нормальных людей, которые очень скептично относятся ко всей той ахинее, которую им приходится нести, и которые в частной жизни и в нормальных разговорах ржут и издеваются и над Путиным, и над патриотизмом, и над всеми сразу: героями, "бессмертными полками" и так далее", – рассказал Невзоров.