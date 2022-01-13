Волкер: Путин хочет восстановить Российскую империю именно в 2022-м, ведь в этом году столетие создания Советского Союза

"Я пришел к выводу и написал об этом недавно, что президент Путин решил, что именно в текущем году он хочет восстановить Российскую империю. Ведь в этом году исполняется столетие по созданию Советского Союза на территории бывшей Российской империи. Таким образом, с присоединением к России этих территорий – Беларуси, части Украины, включая Крым, который он незаконно аннексировал, Донбасса, а также Северного Казахстана, части Грузии, части Молдовы – я думаю, он видит себя самодержавным восстановителем Российской империи. Думаю, именно это он и стремится донести всем, и это одна из причин, почему меня это так беспокоит", – заявил Волкер.

Контекст: Созданный в декабре 1922 года Советский Союз распался в декабре 1991-го. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины. В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств. Путин неоднократно называл распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой века.