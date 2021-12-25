Горбачев считает, что СССР можно было сохранить

По словам Горбачева, в СССР "недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик" Фото: EPA

По его словам, в СССР "недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик".

Горбачев заявил, что Союз Суверенных Государств стал бы "конфедеративным государством с еще более широкими полномочиями республик". В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности ООН. По его словам, сохранялось бы "единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием".

Он выразил уверенность, что это "было бы намного лучше, чем то, что произошло после распада Союза".