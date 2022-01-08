В Одесской области мужчина пришел к военкомату с флагом СССР и угрожал "дойти с ним до Берлина" – СМИ

Мужчина угрожал "дойти с флагом до Берлина".

Источники сообщили, что это был 44-летний безработный местный житель, который неоднократно привлекался к административной, а также уголовной ответственности за приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта.

"Флаг изъяли, гражданина опросили и отпустили под личное обязательство", – рассказал собеседник издания.

Полиция планирует внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).