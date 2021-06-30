Путин жалеет о распаде Советского Союза: Ядром этого государства была Россия

Когда у Путина спросили, каким он хочет передать государство следующему поколению, президент вспомнил о том, как много, по его словам, Россия вкладывала в развитие Советского Союза.

"Начну с грустного. Когда-то, к сожалению, распался Советский Союз. Ядром этого государства была Россия, и она потеряла почти половину промышленного потенциала, экономики, как и значительную часть территории, в том числе структурно развитой, в которую историческая Россия столетиями вкладывала ресурсы", – сказал Путин.

Он также заявил о "бессмысленности и нецелесообразности восстановить Советский Союз".

"Иначе мы можем столкнуться с социальными вопросами, которые невозможно будет решить", – сказал Путин.

Возвращаясь к вопросу, президент заявил, что "главный запас России – это люди", и будущее будет за ними.

"Я это говорю не для красного словца. Ведь наш народ в высшей степени духовный", – сказал Путин.