Кулеба: Ни сегодня, ни ранее Бербок не заставляла меня идти на какие-то уступки в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе

Кулеба: Я никоим образом не хочу сказать, что Анналена говорила мне что-то противоположное, а я ее переубеждал Фото: ЕРА

"Я никоим образом не хочу сказать, что Анналена говорила мне что-то противоположное, а я ее переубеждал. Сейчас в Украине очень популярен вопрос: принуждают ли иностранные гости украинскую власть к каким-то уступкам? Я абсолютно ответственно заявляю, что ни сегодня, ни ранее Анналена не заставляла меня идти на какие-то уступки в вопросе урегулирования конфликта", – отметил министр.

Он подчеркнул, что прошедшие переговоры с главой МИД Германии – это был "обмен мыслями между друзьями, партнерами, которые хотят одного – урегулировать конфликт дипломатическими методами".