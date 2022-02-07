Кулеба: Ни сегодня, ни ранее Бербок не заставляла меня идти на какие-то уступки в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе

"Я никоим образом не хочу сказать, что Анналена говорила мне что-то противоположное, а я ее переубеждал. Сейчас в Украине очень популярен вопрос: принуждают ли иностранные гости украинскую власть к каким-то уступкам? Я абсолютно ответственно заявляю, что ни сегодня, ни ранее Анналена не заставляла меня идти на какие-то уступки в вопросе урегулирования конфликта", – отметил министр.
Он подчеркнул, что прошедшие переговоры с главой МИД Германии – это был "обмен мыслями между друзьями, партнерами, которые хотят одного – урегулировать конфликт дипломатическими методами".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.
3 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям.