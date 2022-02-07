ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Ни сегодня, ни ранее Бербок не заставляла меня идти на какие-то уступки в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Я никоим образом не хочу сказать, что Анналена говорила мне что-то противоположное, а я ее переубеждал
Кулеба: Я никоим образом не хочу сказать, что Анналена говорила мне что-то противоположное, а я ее переубеждал
Фото: ЕРА

Глава МИД Германии Анналена Бербок не выступала с инициативой, чтобы Украина пошла на уступки для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 7 февраля в Киеве на совместном с Бербок брифинге, который в Facebook транслировал МИД Украины.

"Я никоим образом не хочу сказать, что Анналена говорила мне что-то противоположное, а я ее переубеждал. Сейчас в Украине очень популярен вопрос: принуждают ли иностранные гости украинскую власть к каким-то уступкам? Я абсолютно ответственно заявляю, что ни сегодня, ни ранее Анналена не заставляла меня идти на какие-то уступки в вопросе урегулирования конфликта", – отметил министр.

Он подчеркнул, что прошедшие переговоры с главой МИД Германии – это был "обмен мыслями между друзьями, партнерами, которые хотят одного – урегулировать конфликт дипломатическими методами".

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1448781002204390/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

3 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям.

Теги: Россия, Германия, Украина, МИД Украины, переговоры, МИД Германии, Дмитрий Кулеба, война на Донбассе, Анналена Бербок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Красиво и легко получается", "Необычный. Стоит попробовать". Кулинарный блогер показала, как приготовить торт без выпечки с кремом
  "Красиво и легко получается", "Необычный. Стоит попробовать". Кулинарный блогер показала, как приготовить торт без выпечки с кремом
"Настоящая икона". 52-летняя Лопес снялась для обложки Rolling Stone в наряде с вырезом до талии
"Настоящая икона". 52-летняя Лопес снялась для обложки Rolling Stone в наряде с вырезом до талии
  17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск "Голосу країни" с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась
  17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск "Голосу країни" с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась
"Важна эстетика". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди
"Важна эстетика". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди
"Лучше лекарства нет". Жена Шевченко показала фото мужа в компании сына Кристиана
"Лучше лекарства нет". Жена Шевченко показала фото мужа в компании сына Кристиана
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Классный у тебя мужик!" В сети обсуждают снимки Никитюк с известным актером
"Классный у тебя мужик!" В сети обсуждают снимки Никитюк с известным актером
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (41670)
2
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (41075)
3
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (36893)
4
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (36556)
5
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших (30554)
6
Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ (19669)
7
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (19034)
8
"К сожалению, без операции не пройдет". 56-летняя Писанка рассказала о своем состоянии после потери сознания на сцене (17683)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS