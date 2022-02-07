Главы МИД стран славковского формата посетили прифронтовую зону на Донбассе

Визит Липавского, Шалленберга и Корчка в Украину – первый в истории глав МИД стран славковского формата, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве Фото: Ivan Korcok / Twitter

Фото и видео из поездки опубликовал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

S @JanLipavsky a ministry zahrani * ních v * cí Slovenska a Rakouska letíme helikoptéry ukrajinské armády na linii dotyku ukrajinsko-ruske války. pic.twitter.com/KAwqFJ2IO9 — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022

"Отправляем мощный сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом. Ведь суверенитет Украины – это и вопрос нашей собственной безопасности", – отметил в Twitter Шалленберг.

Joint trip of the #Slavkov Foreign Ministers to #Ukraine. Sending a strong signal of Central European solidarity with the Ukrainian people. After all, Ukraine‘s sovereignty is also a matter of our own security. * * * * * pic.twitter.com/n8lRn7Bajx — Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) February 7, 2022

По словам Перебийниса, министрам стран славковского формата с вертолета ВСУ показали территорию на линии соприкосновения.

"Посетили Станицу Луганскую – символ конфликта на востоке Украины, унесшего более 13 тыс. жизней с 2014 года. Срочно нужно решить конфликт дипломатическим путем, чтобы облегчить страдания местного населения", – написал в Twitter Корчок.

Visiting #Stanitsya Luhanska – symbol of conflict in eastern Ukraine * that took more than 13 000 lives since 2014. Urgent need 2 resolve conflict diplomatically, to mitigate hardship of local people, * / @SlovakAid helps. pic.twitter.com/0AwmfEiFbR — Ivan Korcok (@IvanKorcok) February 7, 2022

В украинском МИД подчеркнули, что это "первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран славковского формата", который имеет цель продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий РФ. Сообщается, что иностранные дипломаты будут находиться в Украине два дня.

"[Глава МИД] Дмитрий Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станут дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия в целях безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности нашего государства", – рассказали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Славковский формат был основан премьер-министрами Чехии и Словакии и канцлером Австрии в городе Славков (Чехия) 29 января 2015 года. В рамках объединения Чехия, Австрия и Словакия укрепляют взаимодействие в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах. Председательство осуществляется на ежегодной ротационной основе (с 1-го июля по 30 июня), в настоящее время председательствует Чехия, отметили в МИД Украины.